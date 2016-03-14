На українських ТЕС скоротилися запаси вугілля

Запаси дефіцитної антрацитної марки вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 9 по 14 березня зменшилися на 2,5% – до 822 тисяч тонн з 843 тисяч тонн, йдеться у повідомленні держкомпанії "Укренерго".

Згідно повідомлення, запаси вугілля всіх марок на складах ТЕС протягом зазначеного періоду знизилися до 2,320 мільйона тонн з 2,357 мільйона тонн.

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Як повідомляв УНІАН, друга партія вугілля з Південно-Африканської Республіки в обсязі 79 тисяч тонн, який імпортувався для теплоелектростанцій держкомпанії "Центренерго", прибула в порт "Південний" 6 лютого.

Після цього міністр енергетики Володимир Демчишин заявив, що Україна поточного опалювального сезону більше не закуповуватиме додатковий обсяг вугілля з ПАР.