ОПЕК зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) не змінювала прогноз по попиту на нафту в 2016 році і зберегла його на поточному рівні: попит зросте на 1,25 мільйона барелів на добу і складе 94,23 мільйона барелів, повідомляє Газета.ги з посиланням на березневий доповідь ОПЕК.

"При цьому попит на нафту з країн ОПЕК був знижений: попит зросте в 2016 році на 1,8 мільйона барелів на добу - до 31,5 мільйона барелів, що на 0,1 мільйона барелів на добу нижче, ніж у попередньої версії прогнозу", - йдеться в повідомленні.

Експерти ОПЕК вважають, що в 2016 році видобуток нафти країнами, які не входять до картелю, скоротиться на 0,7 мільйона барелів на добу і складе 56,39 мільйона барелів. Скорочення буде проходити на тлі відмови від масштабних інвестиційних проектів та інвестицій в нові родовища.

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За підсумками 2015 року країни, які не входять до ОПЕК, постачали 57,09 мільйона барелів на день. Таким чином, дисбаланс попиту над пропозицією на світових ринках як і раніше зберігається.