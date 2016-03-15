Brent торгується нижче $40, WTI подешевшала до $37 за барель

Світові ціни на нафту в ході торгів вівторка демонструють негативну динаміку на тлі зберігаються в інвесторів побоювання, пов'язані з тим, що на ринку досі залишається надлишок пропозиції "чорного золота", повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:17 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,81% - до 39,21 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знижувалася на 0,7% - до 36,92 долара за барель.

Саудівська Аравія, Катар, Росія та Венесуела на зустрічі в Досі 16 лютого для підтримки світових цін на нафту домовилися про збереження видобутку в середньому в 2016 році на рівні січня, але тільки якщо інші виробники приєднаються до ініціативи. Серед країн, що висловили таку готовність, Еквадор, Алжир, Нігерія, Оман, Кувейт, ОАЕ.

Однак Іран та Ірак наразі говорять лише про підтримку кроків щодо покращення ситуації на ринку нафти, уникаючи обіцянок приєднатися до них. Іран також заявляв, що почне кооперуватися з іншими країнами стосовно цього питання лише після досягнення рівня видобутку в країні 4 мільйонів барелів на день.

За даними агентства Reuters, низка членів ОПЕК в лютому зберегли або скоротили рівень видобутку нафти порівняно з січнем. Саудівська Аравія минулого місяця видобувала 10,22 мільйона барелів нафти на добу проти 10,23 мільйона барелів на добу в січні.

У понеділок в щомісячній доповіді ОПЕК повідомила, що видобуток Ірану в лютому досяг 3,132 мільйона барелів на добу, збільшившись на 187,8 тисячі барелів, що є рекордним показником.

На цьому тлі увага учасників торгів продовжує бути зосереджена на даних про кількість світових запасів нафти на ринку.

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"Враховуючи увага, яка сконцетрована навколо угоди з видобутку, ринок залишається схильним до подальших розпродажів, оскільки виробники відмовляються від скорочення виробництва", - резюмують аналітики з ANZ, думку яких наводить агентство Reuters.