"Газпром" через скандал з "Туркменгазом" переключився на закупівлю газу в Узбекистані

"Газпром" і "Узбекнафтогаз" підписали контракт на закупівлю 4 мільярдів кубометрів узбецького газу в поточному році, говориться в меморандумі "Газпрому" до нового випуску єврооблігацій, передає ПРАЙМ.

"У грудні 2015 року ми підписали контракт з НХК "Узбекнафтогаз" на закупівлю в 2016 році узбецького газу в обсязі 4 мільярди кубометрів", - йдеться в документі.

На початку січня глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомляв, що компанія в 2016 році має намір збільшити закупівлю газу в Узбекистані. Попередній контракт на закупівлю газу в Узбекистані і угоду про транспортування газу по території країни на період з 2013 по 2015 рік були підписані "Газпромом" у грудні 2012 року.

Читайте такожАМКУ чекає реакції "Газпрому" на штраф у 86 мільярдів - готовий відстоювати своє рішення в судіКонтракт з "Узбекнафтогазом" був укладений на тлі загострення відносин "Газпрому" з туркменським держконцерном "Туркменгаз". Компанії знаходяться в суперечці через ціну туркменського газу для російської компанії. Зокрема, в середині 2015 року офіційний Ашхабад звинуватив "Газпром" у тому, що він з початку 2015 року не платить за своїми боргами перед ДК "Туркменгаз" за поставлені обсяги туркменського газу.

У червні 2015 року "Газпром" звернувся до Стокгольмського арбітражу з позовом до "Туркменгазу" з приводу перегляду ціни газу.

В середині січня "Туркменгаз" повідомив, що "Газпром" з 1 січня достроково розірвав з ним контракт. Причиною розірвання російський холдинг назвав серйозні порушення контракту з боку "Туркменгазу".