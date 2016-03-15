"Газпром" відмовляється сплачувати штраф АМКУ, збирається до суду

"Газпром" не має наміру платити українській стороні штраф, виставлений в січні 2015 року Антимонопольним комітетом України, передає ПРАЙМ з посиланням на меморандум "Газпрому" до випуску євробондів.

"Комітет наклав штраф "Газпрому" в розмірі близько 86 мільярдів гривень (3,4 мільярда доларів), і зажадав, щоб передбачувані порушення були виправлені. Ми вважаємо, що ствердження комітету є безпідставними. Ми маємо намір використовувати всі права і засоби правового захисту, доступні нам у відповідності з чинним законодавством, щоб захистити наші інтереси", - відзначає "Газпром".

Читайте також"Газпрому" не вистачає грошей: взяв рекордний кредит у КитаяВ матеріалах "Газпрому" також дається розбивка по заборгованості "Нафтогазу" перед російською компанією. Так, "Газпром" вважає, що українська компанія за контрактною умовою "бери або плати" повинна виплатити 7,09 мільярда доларів, 11,39 мільярда, 8,20 мільярда і 2,55 мільярда за невибрані обсяги газу в 2012, 2013, 2014 і 2015 роках, відповідно.

Крім того, на думку "Газпрому", "Нафтогаз України" має перед російською компанією прострочену заборгованість за поставлений у 2013-2015 роках газ, яка в даний час складає приблизно 2,6 мільярда доларів. Швидше за все, "Газпром" включає в цю суму борг за постачання на південний схід України, які здійснюються компанією з лютого 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня 2015 року Антимонопольний комітет визнав «Газпром» монополістом на ринку транзиту природного газу по території України і розраховував зустрітися з представниками російської компанії, і надати їм докази їх зловживання монопольним становищем в Україні. Розмір накладеного на «Газпром» штрафу становить 86 млрд грн.

14 березня глава АМКУ Юрій Терентьєв заявив, що Антимонопольний комітет України готовий в усіх інстанціях відстоювати своє рішення про штраф російському «Газпрому» за зловживання монопольним становищем на українському ринку транзиту газу.

«Ми, безумовно, очікуємо, що «Газпром», швидше за все, буде опротестовувати наше рішення. Ми готові до цього», - сказав Терентьєв.

Він зазначив, що рішення оштрафувати «Газпром» було прийнято 22 січня і у компанії є два місяці, щоб виконати його або опротестувати.