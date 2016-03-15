Кабмін хоче до жовтня об'єднати вітчизняну ГТС з європейською

12:29, 15 березня 2016
Енергетика
286

Об'єднання ГТС дозволить збільшити технічну можливість реверсних поставок газу з Європи.

REUTERS

Уряд має намір до 1 жовтня 2016 року об'єднати вітчизняну газотранспортну систему (ГТС) з європейською, що дозволить збільшити технічну можливість реверсних поставок газу з Європи.

Про це йдеться в Програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, до жовтня мають бути підписані договори про інтерконнектори між операторами ГТС країн - членів Європейського Союзу і держкомпанія "Укртрансгаз".

Відповідальними за виконання цієї мети вказані Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, а також НАК "Нафтогаз України".

Читайте такожУкраїна і Польща об'єднають свої ГТС

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі закони України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління української ГТС.

Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане представлення всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом про виконану роботу.

Також, за законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою керуватимуть інвестори, контролюватиметься виключно державою – 51% її акцій належатиме державі, 49% - ЄС або США.

Протягом 2015 року в Україні працювала група експертів Світового банку, які до кінця січня 2016 року мають представити модель реформування газотранспортної системи України для залучення західного інвестора до її модернізації та управління.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter