Кабмін хоче до жовтня об'єднати вітчизняну ГТС з європейською

Уряд має намір до 1 жовтня 2016 року об'єднати вітчизняну газотранспортну систему (ГТС) з європейською, що дозволить збільшити технічну можливість реверсних поставок газу з Європи.

Про це йдеться в Програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, до жовтня мають бути підписані договори про інтерконнектори між операторами ГТС країн - членів Європейського Союзу і держкомпанія "Укртрансгаз".

Відповідальними за виконання цієї мети вказані Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, а також НАК "Нафтогаз України".

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі закони України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який передбачає залучення європейських та американських інвесторів до управління української ГТС.

Як очікується, конкурс на залучення інвесторів буде прозорим, а вимогою до його учасників стане представлення всієї інформації про структуру власності та всіх бенефіціарів. Крім того, компанія, яка виграє конкурс, буде зобов'язана кожні 5 років звітувати перед парламентом про виконану роботу.

Також, за законом, ГТС і газові сховища залишаться на 100% у державній власності. При цьому операторська компанія, якою керуватимуть інвестори, контролюватиметься виключно державою – 51% її акцій належатиме державі, 49% - ЄС або США.

Протягом 2015 року в Україні працювала група експертів Світового банку, які до кінця січня 2016 року мають представити модель реформування газотранспортної системи України для залучення західного інвестора до її модернізації та управління.