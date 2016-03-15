У Росії вперше за п'ять місяців підвищили мито на експорт нафти

Мито на експорт нафти з РФ з 1 квітня підвищиться на 15,4 долара - до 54,9 долара за тонну з 39,5 долара за тонну в березні, повідомляє Прайм з посиланням на сайт російського Мінфіну.

"Середня ціна на нафту Urals за період моніторингу з 15 лютого по 14 березня 2016 року склала 33,38643 долара за барель, або 243,7 долара за тонну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пільгова ставка мита на нафту Східного Сибіру, каспійських родовищ і Прирозломного родовища через зміни розрахунку ставки мита згідно з податковим маневром було обнулено з 1 лютого 2015 року. Ці ставки, згідно з новою формулою, залишатимуться на нульовому рівні, якщо середня ціна нафти буде нижче 65 доларів. Також обнулено мито на зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ).

Експортне мито на високов'язку нафту з 1 квітня підвищиться до 6,2 долара за тонну з 4,2 долара за тонну в березні.

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Мито на прямогонний бензин (нафта) підвищиться до 38,9 долара з 28 доларів за тонну, на автомобільний (товарний) бензин - до 33,4 долара з 24 доларів за тонну. Мито на інші світлі нафтопродукти, а також мастильні масла збільшиться до 21,9 долара за тонну з 15,8 долара, на темні нафтопродукти без масел і коксу - до 45 доларів з 32,3 долара за тонну. Мито на кокс зросте до 3,5 долара за 2,5 долара за тонну.