"Газпром" збільшив свої претензії до "Нафтогазу" на $2,5 мільярда - майже до $32 мільярдів

Російський газовий монополіст «Газпром» збільшив позовні вимоги до держхолдингу «Нафтогаз України» в Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. із 29,2 млрд дол.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«ВАТ «Газпром» направило до Стокгольмського міжнародного арбітражу уточнені вимоги до НАК «Нафтогаз України» за контрактом купівлі-продажу газу від 19 січня 2009 року»,- йдеться в повідомленні.

«Загальна сума вимог «Газпрому», з урахуванням включення додаткового вимоги - оплати 2,549 млрд дол. за невибрані в 3-му кварталі 2015 року обсяги газу за умовою «бери або плати», становить 31,759 млрд дол.», - додали в «Газпромі».

У прес-службі відзначають, що в 2015 році умова «бери або плати» не застосовувалося для НАК «Нафтогаз України» в 1, 2 і 4 кварталах.

Як повідомляв УНІАН, Україна веде судові спори проти російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражі за двома контрактами. Перший – це контракт купівлі-продажу російського газу, за яким Україна вимагає від Російської Федерації 14,5 млрд дол. Другий – це транзитний контракт, згідно з яким Україна вимагає від російського «Газпрому» 8,2 млрд дол.

«Газпром» до 9 жовтня 2016 року повинен надати в Стокгольмський арбітраж відповідь на позовні вимоги НАК «Нафтогаз України», які українська енергокомпанія подала в 2015 році, прагнучи внести зміни у газові контракти від 2009 року.

У жовтні 2014 року «Нафтогаз України» звернулася в Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також для компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

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У червні 2014 року компанія «Нафтогаз України» також подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут торговельної палати Стокгольма. Крім перегляду ціни на російське паливо, що різко зросла з другого кварталу 2014 року більш ніж на третину - до 485 дол. за тис. кубометрів, в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Україна хоче переглянути в цілому умови газового контракту з «Газпромом» від 2009 року.