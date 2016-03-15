"Енергоатом" залучив в "Ощадбанку" кредити на 700 мільйонів гривень
Кредитні кошти залучаються на 1 рік.
Держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, залучила у державного Ощадбанку» два кредити на загальну суму 700 млн грн.
Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».
Згідно з повідомленням, кредитні кошти залучаються на 1 рік.
Кредитна угода була підписана 11 березня 2016 року.
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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва майже 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.