"Енергоатом" залучив в "Ощадбанку" кредити на 700 мільйонів гривень

Держкомпанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, залучила у державного Ощадбанку» два кредити на загальну суму 700 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредитні кошти залучаються на 1 рік.

Кредитна угода була підписана 11 березня 2016 року.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва майже 60% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку всіх АЕС країни.