"Енергоатом" з початку року збільшив дохід від реалізації електроенергії на 25%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-лютому 2016 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем-лютим 2015 року на 25,4% - до 7,451 мільярда гривень, йдеться в звіті компанії.

Розрахунки оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію протягом 2 місяців 2016 року склали 4,880 мільярда гривень (65,5%), недоплата – 2,571 мільярда гривень.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом", з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, складає 11,732 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією за січень-лютий поточного року зменшилася порівняно з січнем-лютим 2015 року до 15,619 млрд кВт-год з 16,231 мільярда кВт-ч. В лютому частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики склала 56,5%.

Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2015 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2014 роком на 41,6% - до 39,345 мільярда гривень. У 2014 році дохід компанії зріс на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

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За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.