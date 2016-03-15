США відмовляються від проектів з видобутку нафти в Атлантичному океані - ЗМІ

Адміністрація президента США Барака Обами згортає плани по розміщенню нових установок для буріння нафтових і газових свердловин у водах Атлантичного океану, повідомляє Газета.ru з посиланням на Bloomberg.

"Адміністрація Обами розпочала згортання планів щодо відкриття вод Атлантичного океану для нового покоління установок з буріння нафтових і газових свердловин після протестів з боку захисників навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що спочатку планували провести аукціон на право проведення буріння на ділянці площею 104 мільйони акрів (421 квадратний кілометр) в Атлантиці в 2021 році.

Читайте такожРосійські нафтогазові компанії в два рази скоротили обсяг буріння на шельфі

За даними агентства, це рішення було прийнято після виступів захисників навколишнього середовища та жителів узбережжя стосовно того, що бурова діяльність загрожувала морського життя, риболовлі і туризму на Східному узбережжі США.