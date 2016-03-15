Ціни на нафту продовжують знижуватися

Ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,95 до $38,58 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,89 до $36,29. У понеділок ціна американського еталона WTI знизилася на 3,4 відсотка, пише Рейтер.

Хоча Саудівська Аравія і Росія домовилися про припинення підвищення видобутку нафти, Іран не планує робити це в найближчому майбутньому, а запаси нафти в США продовжують зростати.

На думку опитаних аналітиків, минулого тижня запаси зросли на 3,3 мільйона барелів і п'ятий тиждень поспіль досягли рекордного обсягу.

"Головною темою для нафтових ринків залишається угода про видобуток, і оскільки виробники не хочуть знижувати його, можливе подальше падіння цін", - йдеться в звіті банку ANZ.

Іран не готовий обговорювати стабілізацію видобутку, поки він не досягне 4 мільйонів барелів на добу. Зараз Іран видобуває 3,1 мільйона барелів на добу і прагне підвищити експорт, що впав під час санкцій до 1 мільйона барелів на добу з 2,5 мільйона до 2011 року.

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Іран з часом може приєднатися до угоди про заморожування видобутку, а наступна зустріч країн-експортерів нафти може відбутися в Досі в квітні, сказав журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак в понеділок після зустрічі з іранським колегою.

ОПЕК знизила прогноз попиту на нафту, що видобувається в країнах організації, цього року з урахуванням надлишкової пропозиції з боку виробників, що не входять в картель.