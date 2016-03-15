"Нафтогаз" відповів "Газпрому": за І квартал вимагатиме близько $1 мільярда недоплати за транзит

Найбільший в Україні державний енергохолдинг «Нафтогаз України» продовжить підвищувати позовні вимоги в Стокгольмському арбітражі до російському газовому монополіста «Газпрому» до закінчення судового процесу, повідомив у Facebook директор з розвитку бізнесу «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Щодо збільшення позовних вимог «Газпрому» до «Нафтогазу». Не варто цьому дивуватися, або тим більше переживати з цього приводу. До закінчення арбітражного процесу в Стокгольмі обидві сторони збільшуватимуть свої позовні вимоги», - написав Вітренко.

За його словами, тільки за перший квартал 2016 року «Нафтогаз» виставить «Газпрому» близько 1 млрд дол. як недоплату за транзит російського газу по території України.

«Газпром», у свою чергу, як зазначає Вітренко, нараховуватиме «Нафтогазу» додаткові суми за той газ, який російська компанія хоче продати Україні, посилаючись на принцип "бери або плати".

«Ми («Нафтогаз» - УНІАН) будемо вказувати на те, що цей принцип не може застосовуватися через низку причин (завищена ціна, абсолютно неадекватний обсяг, незаконні обмеження за місцем призначення поставок тощо)», - повідомив топ-менеджер української компанії.

«А ми їм будемо нараховувати додаткові суми як компенсацію за нашу переплату (порівняно зі справедливою ціною) за поставлений нам газ (наприклад, у 2015 році) та їх недоплату за надані нами послуги з транзиту», - наголосив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» збільшив позовні вимоги до державного енергохолдингу «Нафтогаз України» у Стокгольмському арбітражі до 31,759 млрд дол. з 29,2 млрд дол.

У свою чергу, глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв оцінює загальну суму претензій його компанії до російського «Газпрому» в 30 млрд дол.

«Нафтогаз» судиться з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі за двома контрактами: щодо транзиту російського газу до ЄС по території України та купівлі-продажу Україною російського газу. Також «Нафтогаз» має намір судитися з Росією з приводу втрати своїх активів у Криму в результаті анексії півострова.