Російська "Транснефть" продала український трубопровід

ВАТ «АК «Транснефть» закрило операцію з продажу нафтопродуктопроводу «Прикарпатзахідтранс», розташованого на території України.

Про це повідомляється на сайті «Транснефти» з посиланням на президента компанії Миколу Токарєва.

«Угода вже закрита», — сказав він, не уточнивши вартість. «Це питання комерційного порядку. Там все зроблено коректно», — додав голова компанії.

Помічник Токарєва Ігор Дьомін повідомив в бесіді з РБК, що покупцем є швейцарська компанія International Trading Partners. Дьомін також не назвав суму угоди.

В серпні 2015 року стало відомо, що International Trading Partners AG звернулася до Федеральної антимонопольної служби РФ з клопотанням про купівлю 100% акцій «Юго-Запад Транснефтепродукта», у власності якого знаходиться «Прикарпатзахідтранс». ФАС схвалила цю угоду.

«Транснефть» в даний час не здійснює транспортування нафтопродуктів територією України. Причиною цього стали численні суди щодо того, хто є власником трубопроводу.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2015 року Вищий господарський суд України повернув у держвласність України магістральні нафтопроводи "Самара - Західний напрямок" і "Грозний - Армавір - Трудова".

Зазначений магістральний нафтопровід був побудований за часів СРСР як стратегічний об'єкт. З 24 серпня 1991 року він став власністю України. Однак ними продовжило користуватися підприємство "Прикарпатзахідтранс" для транспортування територією України російських світлих нафтопродуктів.

У зв'язку з цим ГПУ звернулася з позовом про визнання права власності на вказане майно за державою та витребування його із незаконного володіння комерційної структури. Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позов прокурора було задоволено повністю.

"Прикарпатзахідтранс" та ряд акціонерних компаній РФ оскаржували судові рішення у Вищому господарському суді України.

Суд касаційної інстанції, розглянувши справу 17 березня 2015 року, погодився з доводами прокурора та судові рішення залишив без змін.