Ціни на нафту повернулися до зростання - Brent торгується вище $39

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,47 до $39,21 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,58 до $36,92. У вівторок ціни впали приблизно на 2 відсотки, пише Рейтер.

Американський виробник сланцевої нафти Linn Energy пропустив виплати відсотків за кредитами і вважає неминучим банкрутство. Ряд інших компаній змушені просити дорогі кредити у приватних інвестиційних фірм.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 1,5 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу підвищення на 3,4 мільйона барелів.

"Сьогодні можливе підвищення цін, пов'язане з ймовірністю скорочення видобутку в США", - йдеться у звіті Phillip Futures. На думку аналітиків цієї фірми, ціна WTI в середу не перевищить $39,83, а Brent - $40,17 за барель.

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Аналітики попереджають, що 40-відсоткове підвищення цін порівняно із зазначеними на початку року багаторічними мінімумами було надмірним і пов'язане в основному з ринковими спекуляціями, а не зміною попиту і пропозиції. Аналітики також не розраховують, що припинення зростання видобутку допоможе скоротити надлишок нафти на світовому ринку.

"Якщо вдасться домовитися про заморожування видобутку, нічого не зміниться, просто збережеться вже існуючий надлишок", - написав у звіті аналітик Capital Economics Томас П'ю.