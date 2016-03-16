Демчишин має намір у середу ініціювати відставку голови "Енергоатома" - депутат

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин, якого ЗМІ звинувачують у лобіюванні інтересів російського бізнесмена Костянтина Григоришина, має намір сьогодні на засіданні уряду порушити питання звільнення президента Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» Юрія Недашківського.

Про це у Facebook повідомив народний депутат України Ігор Луценко.

«Джерела в уряді прогнозують, завтра (16 березня – УНІАН) з голосу Демчишин на засіданні КМУ вноситиме питання про відставку Недашківського з посади голови правління «Енергоатому» з формулюванням «за невиконання контракту», - написав депутат.

При цьому він зазначив, що у 2012 році з таким самим формулюванням Недашківського звільнив колишній міністр енергетики Юрій Бойко, який є в даний час головою фракції «Опозиційний блок».

Також він повідомив, що в четвер, 10 березня, Генеральна прокуратура України провела в держкомпанії «Енергоатом» обшуки й вилучила велику кількість документів.

Джерела УНІАН у міністерстві підтвердили вищезазначені наміри голови відомства, уточнивши, що спочатку міністр збирався звільнити Недашківського за недовиробіток електроенергії на АЕС, але потім змінив формулювання. За словами джерела, між Демчишиним і Недашківським часто виникають суперечності з питань роботи атомної галузі. Співрозмовник розповів, що причина антипатії Демчишина до Недашківського в небажанні останнього бездумно виконувати команди міністра, який за рік своєї роботи не розібрався в нюансах роботи енергоринку, зокрема й у роботі АЕС. Зокрема, за словами джерела, «Енергоатом» сьогодні наполягає на тому, що без необхідних інновацій на АЕС неможливо почати маневрені режими роботи, що їх вимагає виконувати міністр.

Крім того, профільне міністерство затягує процес реалізації проекту будівництва в Чорнобильській зоні відчуження Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) з українських АЕС. Зараз Україна щороку платить Росії близько 200 млн дол. за тимчасове зберігання відпрацьованого палива, яке через кілька років все одно має повернутися до України і зберігатися в ЦСВЯП.

Як зазначає джерело в міністерстві, голова «Енергоатому» також послідовно виступав проти організованого Демчишиним імпорту електроенергії з Росії, а також постачання електроенергії в окупований Крим.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України призначив президентом держкомпанії «Енергоатом Юрія Недашківського 5 березня 2014 року. До цього Недашківський уже тричі очолював компанію.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2015 році «Енергатом» одержав 1,168 млрд грн чистого прибутку.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Усі реактори типу ВВЕР. В Україні діє чотири атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із шістьма реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.