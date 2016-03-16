Переговори про замороження видобутку нафти: країни-виробники можуть зібратися 17 квітня в Катарі

Країни-виробники нафти проведуть переговори про заморожування видобутку 17 квітня в столиці Катару Досі, повідомляє Рейтер з посиланням на джерела.

За словами джерел, зустріч відбудеться навіть без участі Ірану, який не має наміру зупиняти підвищення видобутку, поки він не досягне 4 мільйонів барелів на добу.

"Це крок назад, але він не обов'язково вплине на вже існуючу позитивну атмосферу", - сказало джерело в ОПЕК про небажання Ірану приєднуватися до угоди про заморожування видобутку.

Попередня домовленість про це була досягнута в лютому між лідером ОПЕК Саудівською Аравією, Венесуелою і Катаром, а також найбільшим виробником нафти, що не входять в ОПЕК, Росією. Пізніше ще кілька країн висловили готовність припинити зростання видобутку.

"Якщо решта заморозять видобуток, а Іран не погодиться, це не допоможе ринку, якщо тільки попит не буде дуже великим. Видобуток у січні й так був високим", - сказав інший представник ОПЕК.

Іран з часом може приєднатися до угоди про заморожування видобутку, сказав журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак в понеділок після зустрічі з іранським колегою.

Склад учасників майбутньої зустрічі поки невідомий. Кувейт і ОАЕ говорили, що долучаться до угоди, але не отримали запрошень на зустріч. Ірак, чий видобуток в 2015 році зростав швидше за всіх в ОПЕК, назвав прийнятним план заморожування видобутку, тому що від падіння цін на нафту страждають всі країни-виробники.

Нагадаємо, раніше планувалося, що зустріч країн-виробників нафти відбудеться в березні, можливо в Росії.