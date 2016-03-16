"Роснефть" хоче продати Індії 50% свого найбільшого родовища

Під час візиту до Індії президент «Роснефти» Ігор Сечин і керівники трьох індійських компаній — Oil India, Indian Oil і Bharat Petroresources — підписали угоду про основні умови придбання групою індійських компаній до 23,9% «Ванкорнефті», йдеться в повідомленні російської компанії, пише РБК. Цей документ передбачає можливість укладення юридично зобов'язуючих документів про операції купівлі-продажу.

Ще до 26% «Ванкорнефті» може придбати четверта індійська компанія ONGC Videsh Limited. Це передбачено меморандумом з питань співпраці щодо Ванкорского родовища, який також був підписаний в середу. Таким чином, чотири індійські компанії можуть отримати до 49,9% «Ванкорнефті», а «Роснефть» збереже за собою мажоритарну частку в проекті, підкреслюється в повідомленні.

Сума очікуваних угод не розкривається. Весь Ванкор можна оцінити в $9-12 млрд, говорить аналітик Raiffeissenbank Андрій Поліщук. Отже, сума угоди з індійськими компаніями може становити $4,5–6 млрд.

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ONGC і «Роснефть» ще у вересні 2015 року підписали договір про продаж 15% «Ванкорнефті» та акціонерну угоду, що надає індійській компанії два місця в раді директорів підприємства. Завершення цієї угоди очікується в «найкоротші терміни», повідомляє «Роснефть». Тепер ONGC може збільшити свою частку майже вдвічі — до 26%.

Ванкорське родовище — найбільше з родовищ, відкритих і введених в експлуатацію в Росії за останні двадцять п'ять років. Воно розташоване на півночі Східного Сибіру в Туруханському районі Красноярського краю в 142 км від міста Ігарка. У 2015 році на Ванкорі було видобуто 22 млн т нафти і 8,71 млрд куб. м газу. Ванкорське родовище є основним для поставок нафти в Китай за контрактом «Роснефти».

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Меморандум з ONGC передбачає вивчення потенціалу розвитку спільної діяльності в галузі трейдингу вуглеводнів, зокрема, укладання довгострокових договорів на постачання нафти. А меморандум з Oil India, Indian Oil і Bharat Petroresources — проведення спільного аналізу потенційного партнерства з метою розробки Сузунського, Тагульського і Човнового родовищ, які входять в Ванкорський кластер.

Раніше часткою в «Ванкорнефті» цікавилася китайська CNPC: в листопаді 2014 року було підписано рамкову угоду про продаж їй 10%, угоду підтримував президент Володимир Путін, але вона так і не відбулася.