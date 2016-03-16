Демчишин летить до Брюсселя домовлятися про дату тристоронніх газових переговорів

Міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин 17 березня в Брюсселі обговорить з віце-президентом Європейкою комісії Марошем Шефчовічем дату тристоронніх газових переговорів з Росією. Про це він повідомив журналістам після засідання уряду 16 березня в Києві.

«Дата тристоронньої зустрічі щодо газу поки що невідома, але завтра зустрічатимуся з Шефчовічем у Брюсселі, там і обговоримо це питання», - сказав Демчишин.

Читайте також"Нафтогаз" відповів "Газпрому": за І квартал вимагатиме близько $1 мільярда недоплати за транзит

Раніше, на початку березня, Шефчович пропонував провести тристоронні переговори щодо газу з Україною і Росією наприкінці поточного опалювального сезону, який повинен завершитися до 15 квітня 2016 року.

Також він закликав Україну готуватися до наступного опалювального сезону і нових переговорів з «Газпромом», оскільки Стокгольмський арбітраж до кінця 2016 року не встигне вирішити газові суперечки між «Нафтогазом» і російським монополістом.