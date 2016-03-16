Україна до зими хоче накопичити до 17 мільярдів кубів газу

Україна планує до наступного опалювального сезону довести запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) до 17 мільярдів кубометрів, що відповідає показникам зими 2015-2016 років, повідомив журналістам міністр енергетики Володимир Демчишин після засідання уряду.

"Обсяг запасів газу, який знадобиться на наступний опалювальний сезон, – близько 17 мільярдів кубометрів. І оскільки Україна відкрила ринок для різних трейдерів, то закупівлі буде вести не лише "Нафтогаз", - сказав Демчишин.

За його припущеннями, найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" закуповуватиме газ тільки для населення.

"Нафтогаз", мабуть, закуповуватиме тільки газ для населення», - зазначив міністр енергетики.

Читайте такожВ українських сховищах залишилося 9,5 мільярда кубів газу

Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах з 7 по 12 березня скоротилися на 2%, або на 199 мільйонів кубометрів, - до 9,474 мільярда кубометрів з 9,673 мільярда кубометрів.

Опалювальний сезон планується завершити до 15 квітня 2016 року.