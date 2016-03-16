Україна до зими хоче накопичити до 17 мільярдів кубів газу
Зазначається, що найбільший державний енергохолдинг "Нафтогаз України" закуповуватиме газ лише для населення.
Україна планує до наступного опалювального сезону довести запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) до 17 мільярдів кубометрів, що відповідає показникам зими 2015-2016 років, повідомив журналістам міністр енергетики Володимир Демчишин після засідання уряду.
"Обсяг запасів газу, який знадобиться на наступний опалювальний сезон, – близько 17 мільярдів кубометрів. І оскільки Україна відкрила ринок для різних трейдерів, то закупівлі буде вести не лише "Нафтогаз", - сказав Демчишин.
За його припущеннями, найбільший в Україні державний енергохолдинг "Нафтогаз України" закуповуватиме газ тільки для населення.
"Нафтогаз", мабуть, закуповуватиме тільки газ для населення», - зазначив міністр енергетики.
Читайте такожВ українських сховищах залишилося 9,5 мільярда кубів газу
Як повідомляв УНІАН, запаси природного газу в українських підземних сховищах з 7 по 12 березня скоротилися на 2%, або на 199 мільйонів кубометрів, - до 9,474 мільярда кубометрів з 9,673 мільярда кубометрів.
Опалювальний сезон планується завершити до 15 квітня 2016 року.