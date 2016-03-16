Борг споживачів перед "Нафтогазом" за тиждень збільшився на 16%

Підприємства теплокомуненерго (ТКЕ), теплоелектроцентралі (ТЕЦ), а також ряд промислових споживачів станом на 15 березня 2016 року заборгували НАК "Нафтогаз України" 23,1 мільярда гривень за спожитий природний газ, що на 16%, або на 3,2 мільярда гривень, що більше показника минулого тижня, говориться в повідомленні державного енергохолдингу.

Згідно з повідомленням, борг підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, становить близько 87% від загальної суми заборгованості, борг ТЕЦ за природний газ, використаний у виробництві електроенергії, - близько 9%, борг прямих промислових споживачів - близько 4%.

"Зростання заборгованості ТКЕ і ТЕЦ протягом третього тижня місяця є типовим і пояснюється оформленням актів прийому-передачі обсягів газу, спожитого в грудні минулого року, а розрахунки населення за послуги з постачання теплової енергії у попередньому місяці здійснюються до 20-го числа поточного місяця", - йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Прямі промислові споживачі, за даними "Нафтогазу", протягом минулого тижня збільшили заборгованість за газ на 2% - до 928 мільйонів гривень.

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Як повідомляв УНІАН, голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк прогнозує з 1 квітня 2016 року підвищення мінімального тарифу на газ для населення і теплокомуненерго на 53%, до 5 тисяч 500 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів з 3 тисяч 600 гривень з ПДВ.

За словами Вовка, при збільшенні мінімального тарифу на газ для ТКЕ до 5 тисяч 500 гривень за тисячу кубометрів вартість централізованого опалення збільшиться в середньому на 80% на місяць.