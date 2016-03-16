Глава "Укрнафти" пропонує погасити податкові борги компанії через процедуру досудової санації

Керівник "Укрнафти" Марк Роллінс пропонує вирішити питання погашення близько 10 мільярдів гривень колишніх податкових заборгованостей компанії через процедуру досудової санації, в результаті якої найбільшому в Україні нафтодобувачу можуть надати річну відстрочку по виплаті заборгованості.

"Я розраховую на підтримку досудової санації з боку наглядової ради, держави та інших зацікавлених сторін", - сказав глава "Укрнафти" на прес-конференції в Києві.

За словами Роллинса, для всіх погоджень необхідно провести засідання наглядової ради "Укрнафти", потім загальні збори акціонерів компанії, а далі провести збори кредиторів, найбільшим з яких на сьогоднішній день є Державна фіскальна служба.

"Від ініціації процесу до затвердження плану досудової санації мине приблизно три місяці, можливо більше", - сказав Роллінс.

При цьому він зазначив, що компанія на сьогоднішній день продовжує генерувати позитивний грошовий потік.

Роллінс повідомив, що "Укрнафта" не зможе одразу погасити близько 10 мільярдів гривень колишньої заборгованості перед ДФС, і в іншому випадку, якщо не буде досягнута домовленість про відстрочення, компанії доведеться подавати на банкрутство, що спричинить за собою розпродаж активів найбільшої в Україні нафтовидобувної компанії.

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Як повідомляв УНІАН, глава "Укрнафти" Марк Роллінс прогнозує за підсумками 2015 року отримання збитку компанією через падіння світових цін на нафту.

"Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.