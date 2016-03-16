НАБУ проводить обшуки в офісах фірм, пов'язаних зі злочинними схемами реалізації газу "Укргазвидобування"

Детективи Національного антикорупційного бюро України сьогодні, 16 березня, проводять низку обшуків на території міста Києва та Київської області, зокрема, в офісах фірм, діяльність яких пов'язують зі злочинними схемами реалізації природного газу в рамках спільної діяльності з держкомпанією "Укргазвидобування", повідомляє прес-служба бюро.

"Підставою для проведення обшуків було відповідне судове рішення. Обшуки були проведені в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем при реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з "Укргазвидобування", - йдеться в повідомленні.

У відомстві повідомляють, що, згідно із відомостями, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань, газ реалізовувався за цінами, нижчими за ринкові, в результаті чого державним інтересам було завдано істотної шкоди.

"За оцінками детективів НАБУ, мова йде про суму понад 1 мільярда гривень", - наголошується в повідомленні.

Згідно з повідомленням, під час обшуку в одному з офісів було виявлено табличку, яка вказує, що в ньому нібито знаходиться приймальня народного депутата Олександра Онищенка, про що він публічно заявив у ЗМІ. Однак у НАБУ повідомляють, що, за даними Верховної Ради України, приймальня народного депутата за вказаною адресою не зареєстрована. Право власності на офіс, в якому проводиться обшук, народному депутату також не належить.

"Наголошуємо, що обшуки в зазначеному приміщенні проводилися через те, що за цією адресою знаходяться фірми, діяльність яких розслідується НАБУ в рамках згаданого кримінального провадження", - зазначає прес-служба.

Тим часом повідомляється, що, всупереч інформації, поширеної деякими ЗМІ, слідчі дії не мають нічого спільного з так званою "справою Мартиненко" (екс-депутат Микола Мартиненко).

За даними НАБУ, в понеділок, 15 березня, Онищенко дійсно був викликаний в якості свідка на допит у виробництвах, в яких фігурує Мартиненко.

"Однак повідомляємо, що рішення суду на проведення обшуків у цих приміщеннях було отримано задовго до дзвінка пана Онищенка на допит або будь-яких інших подій, з якими останній пов'язує проведені сьогодні слідчі дії", - уточнили в НАБУ.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року депутат Тетяна Чорновіл заявила, що приватні компанії, які уклали договори про спільну діяльність з державною компанією "Укргазвидобування" і користуються її свердловинами, протягом перших 7 місяців 2015 року недоплатили 1 мільярд гривень ренти за користування надрами. За інформацією депутата, 4 з 5 проблемних підприємств мали договори спільної діяльності з "Укргазвидобування". При цьому три з них пов'язані з членом депутатської групи "Воля народу" Олександром Онищенком-Кадировим, одне підприємство пов'язане з депутатом Ярославом Москаленком.

Крім того, раніше "Укргазвидобування" звинувачувала приватну газовидобувну компанію "Карпатигаз", яку ЗМІ пов'язують з бізнесменом Дмитром Фірташем, у відмові виконувати свої зобов'язання за договором про спільну діяльність.

На початку лютого глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко заявив, що через суд хоче розірвати майже всі договори про спільну діяльність, за якими частина родовищ компанії була віддана приватним інвесторам.

За його словами, в 2015 році приватні інвестори не виконали свої зобов'язання за обсягами інвестицій в дані родовища, що призвело до падіння видобутку газу на 360 мільйонів кубометрів - до 1,159 мільярда кубометрів.

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Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього видобутого в Україні газу. 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".