Демчишин спростовує інформацію про намір звільнити голову "Енергоатому" з особистих мотивів

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин спростовує інформацію про намір звільнити з особистих мотивів президента Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" Юрія Недашковського.

Про це він повідомив журналістам після засідання уряду.

"Сьогодні ви бачили, це не питання "Енергоатому" або Недашковського. Це питання ТОП-50 (найбільших компаній - УНІАН). Ми говорили про те, що на ключових підприємствах треба поміняти керівників. Або хоча б не поміняти, але провести конкурси", - сказав Демчишин.

За словами міністра, у нього є аргументація необхідності заміни керівників найбільших держкомпаніях, яку він має намір надати на засіданні уряду 18 березня, коли будуть звітувати про свою роботу керівники українських енергокомпаній.

"У мене є своя аргументація. Якщо ми в п'ятницю (18 березня - УНІАН) зустрінемося, ми про це поговоримо. Але ми повинні дати можливість кращим кандидатам зайняти позиції на підприємствах", - додав Демчишин.

На його думку, якщо в Україні проводяться конкурси на керівників держкомпаній "Укренерго", "Центренерго", "Укрінтеренерго", то також мають бути конкурси на керівників "Енергоатому" і НАК "Нафтогаз України".

"Проводити однобоко конкурси по одній частині, а всі інші підприємства залишити... Якщо поточні керівники вважають, що вони кращі, то вони повинні відчувати себе легко, тому що вони переможуть у цьому конкурсі. У чому проблема?" - підкреслив міністр.

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Разом з тим джерела УНІАН в Кабміні повідомили, що під час урядової наради, яке проводилося перед відкритим засіданням Кабінету міністрів, Демчишин піднімав питання заміни керівника виключно в держкомпанії "Енергоатом".

Як зазначило джерело, міністр пропонував призначити на посаду голови компанії начальника управління з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міненерговугілля Сергія Єрмака. За даними ЗМІ, Єрмак раніше працював фінансовим директором компанії «Білла-Україна» і ніколи не працював в атомній галузі.

Між тим, у ході засідання уряду 16 березня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк також повідомив, що на нараді піднімалося питання лише однієї енергокомпанії – "Енергоатому".

"Сьогодні під час урядової наради було піднято питання про однією з енергетичних компаній – "Енергоатом", - сказав Яценюк.

При цьому він запропонував запросити на засідання уряду 18 березня керівників всіх найбільших енергокомпаній країни, в тому числі "Енергоатому", для того щоб заслухати звіти про роботу компаній та сплати податків.

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Як повідомляв УНІАН, 15 березня народний депутат України Ігор Луценко в Facebook повідомив, що міністр енергетики Володимир Демчишин, якого ЗМІ звинувачують в лобіюванні інтересів російського бізнесмена Костянтина Григоришина, має намір на засіданні уряду 16 березня підняти питання звільнення президента "Енергоатому" Юрія Недашковського з формулюванням "за невиконання контракту".

При цьому Луценко зазначив, що у 2012 році з таким же формулюванням Недашковського звільнив колишній міністр енергетики Юрій Бойко, який є в даний час головою фракції "Опозиційний блок".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 55% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У 2015 році"Енергатом" отримав 1,168 мільярда гривень чистого прибутку.