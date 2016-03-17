Нафта дорожчає на даних про запаси в США

Ціни на нафту в четвер зростають, продовжуючи відігравати дані Американського інституту нафти (API) і Міненерго США щодо запасів нафти в країні, які виявилися кращими, ніж очікувалося, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 07:10 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднімалася на 0,79% - до 40,65 долара за барель, ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла на 1,46%, до 39,02 долара за барель.

"Згідно зі звітом API про тижневих запаси в країні, опублікованому в середу, показник виріс на 1,5 мільйона барелів. При цьому аналітики очікували більш значного зростання показника - на 3,4 мільйона барелів", - йдеться в повідомленні.

Пізніше управління енергетичної інформації Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічний резерв) за тиждень, що завершився 11 березня, збільшилися на 1,3 мільйона барелів, або на 0,3% - до 523,2 мільйона барелів. При цьому аналітики вважали, що показник збільшився на 3,414 мільйона барелів - до 525,314 мільйона барелів.

Зазначається, що видобуток нафти в США протягом тижня, за даними міністерства, скоротилася на 0,1%, або на 10 тисяч барелів на добу — до 9,068 мільйона барелів на добу. Запаси бензину в США скоротилися на 0,7 мільйона барелів, або на 0,3%, — до 249,7 мільйона барелів. Запаси дистилятів знизилися на 1,1 мільйона барелів, або на 0,7%, — до 161,3 мільйона барелів.

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Крім цього, позитивний вплив на вартість нафти надало рішення Федеральної резервної системи (ФРС) США по ставці. За підсумками чергового засідання в середу регулятор зберіг базову процентну ставку на рівні 0,25-0,5% річних. Він також змінив прогноз зростання ставки поточного року - вона має збільшитися до 0,9% замість очікуваних у грудні 1,4%.