Нафта в РФ може закінчитися у 2044 році - російський міністр

Про це заявив глава Мінприроди РФ Сергій Донський в інтерв'ю rg.ru.

"Запаси нафти становлять близько 29 мільярдів тонн. Це ті, які теоретично можна витягти з надр. Видобуток сирої нафти (без газового конденсату) у 2015 році попередньо склала близько 505 мільйонів тонн. Якщо рахувати "в лоб" по цим цифрам, то відкритих запасів вистачить на 57 років. Однак обсяг доведених запасів (про які нам точно відомо, де і скільки їх, як витягувати), за оцінками експертів, вдвічі менше, близько 14 мільярдів тонн. За доведеними запасами забезпеченість видобутку становитиме тільки 28 років", - заявив російський міністр.

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За його словами, при цьому в загальному обсязі зростає частка запасів нафти, яку важко добути.

"Введення її в розробку пов'язане з низькою економічною ефективністю і вимагає розвитку технологій. Поки за таким напрямом темпи відбору невеликі. Без нових відкриттів видобуток традиційних запасів почне знижуватися вже з 2020 року. Зросте частка важкодобувної нафти, серйозно погіршиться економіка проектів. Саме тому геологорозвідку ми зупиняти не плануємо", - заявив Донський.