Обійшлися без Росії: запаси газу до кінця опалювального сезону перевищать торішній показник

Держкомпанія "Укртрансгаз", оператор газотранспортної системи України, прогнозує до кінця опалювального сезону 2015-2016 років скорочення запасів природного газу в підземних сховищах до 9 мільярдів кубометрів з поточних 9,3 мільярда кубометрів.

Про це на прес-конференції в Києві повідомив глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів.

"Вийдемо з опалювального сезону з запасами на рівні 9 мільярдів кубометрів", - сказав він.

При цьому він підкреслив, що Україна вперше пройшла опалювальний сезон без закупівлі газу у "Газпрому".

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра енергетики Володимира Демчишина, Україна планує до наступного опалювального сезону довести запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) до 17 мільярдів кубометрів, що відповідає показникам на початок зими 2015-2016 років.

Опалювальний сезон планується завершити до 15 квітня 2016 року.

На 14 квітня 2015 року, коли Україна завершила опалювальний сезон і приступила до закачування газу в ПСГ перебувало 7,7 мільярда кубометрів.