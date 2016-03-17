"Укртрансгаз" спрогнозував, яким буде обсяг транзиту російського газу цього року

Голова держкомпанії "Укртрансгаз" Ігор Прокопів сподівається, що 2016 року транзит російського газу через Україну зберегтися на рівні 2015 року, близько 67 мільярдів кубометрів.

Про це він повідомив на прес-конференції в Києві.

"На сьогоднішній день транзит 231 мільйон кубометрів на добу. Поки бачимо, що йдемо на рівні 2015 року, тобто, можливо, 67 мільярдів кубометрів і ті 2 мільярди доларів ми маємо отримати", - сказав Прокопів.

При цьому він зазначив, що цей показник не підтверджений договірними умовами, оскільки компанія не веде жодних переговорів з російською стороною і виконує лише диспетчерські заявки на транзит.

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Як повідомляв УНІАН, транзит російського газу через територію України в Європейський Союз і Молдову за 2015 рік збільшився порівняно з 2014 роком на 7,9%, до 67,1 мільярда кубометрів.

НАК "Нафтогаз України" запропонував "Газпрому" провести переговори щодо вартості послуг з транзиту російського газу в ЄС після того, як 29 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), встановила нові правила ціноутворення на даний вид послуг.

Однак згідно з існуючим контрактом між "Газпромом" і "Нафтогазом", за яким сторони сперечаються в Стокгольмському арбітражі, вартість послуг з транзиту російського газу через Україну прив'язується до ціни на газ.

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Як очікується, нова система тарифоутворення має призвести до подорожчання послуг України з транзиту російського газу в ЄС. Але за наявності спірного контракту, складеного згідно шведського права, ціна транзиту може бути змінена лише за згодою сторін або рішенням Стокгольмського арбітражу.