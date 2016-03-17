Болгарія і Туреччина зацікавлені у використанні української ГТС для закупівлі газу в ЄС

Болгарія і Туреччина зацікавлені у використанні української газотранспортної системи і підземних сховищ для закупівлі природного газу з Європейського Союзу, повідомив глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів на прес-конференції в Києві.

"Болгари і турки готові купувати газ з Європи через територію України", - сказав він.

За словами Прокопіва, ці країни мають намір здійснювати транзит газу для своїх потреб через Словаччину, Україну, Молдову та Румунію.

При цьому Туреччина і Болгарія, як зазначив глава "Укртрансгазу", також розглядають варіант зберігання газу в українських сховищах.

Прокопів уточнив, що компанія вже провела переговори з представниками "Болгаргазу" і "Молдавгазу", а також на початку квітня планує провести переговори з представниками Словаччини.

"Я думаю, що 2016 рік буде роком, коли реверсом газ піде не тільки в Україну, але і піде на південь Європи через Україну", - додав Прокопів.

Читайте також"Укртрансгаз" спрогнозував, яким буде обсяг транзиту російського газу цього року

Як повідомляв УНІАН, Європейський парламент 21 січня 2016 року прийняв резолюцію, в якій закликав країни – члени Європейського Союзу не допустити будівництва газопроводу "Північний потік – 2", а також повністю використати транзитний потенціал України, через територію якої щорічно в Європу поставляється близько 40% від загального обсягу російського газу.