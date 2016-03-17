Поділ української ГТС і підземних сховищ газу на дві компанії забере до трьох років – "Укртрансгаз"

Поділ української газотранспортної системи і підземних сховищ газу на дві окремі компанії з наступною ліквідацією "Укртрансгазу" займе до трьох років, повідомив глава "Укртрансгазу" Ігор Прокопів на прес-конференції в Києві.

"Поділ наших ПСГ і транспортних потужностей – це не так просто розділити компанію. Вона збалансована, це один колектив. Але коли ми спілкувалися зі Світовим банком, то прийшли до згоди, що це період до трьох років", - сказав Прокопів.

При цьому він повідомив, що спочатку необхідно виділити підземні сховища газу в окремий філія, щоб оцінити ефективність їх роботи та структуру витрат. Також він повідомив, що виділення "Укртрансгазу" зі структури "Нафтогазу" буде виконано в 2016 році.

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Як повідомляв УНІАН, за словами глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва, Україні для збереження статусу країни-транзитера російського газу в країни Європейського Союзу необхідно залучити до управління своєю газотранспортною системою європейську компанію з бездоганною репутацією.

Також, за його словами, перш ніж залучити іноземного інвестора, необхідно створити незалежного оператора з управління ГТС, який має бути відділено від "Нафтогазу".