РФ знизить поставки електроенергії до Криму - у Севастополі вводять графіки відключення світла

З 19 по 26 березня у Севастополі мають намір вводити графіки тимчасового обмеження подачі електроенергії, повідомляють у прес-службі підконтрольного уряду Росії Севастополя.

Згідно з даними «Крименерго», у зазначений період «відповідно до графіків ремонтних робіт, які виконує Міністерством енергетики Росії, знадобиться обмеження перетікання електроенергії в перетин «ОЕС Південь – Крим», пишуть «Крим.Реалії».

Зокрема, для Криму зниження перетікання електроенергії становитиме: 19 і 20 березня (з 00.00 по 23.59) – до 250 МВт, 21, 22 і 23 березня – до 380 МВт, 24 і 25 березня – до 200 МВт, 26 березня – до 380 МВт, повідомляють у відомстві.

«У зв'язку з цим очікується зниження оперативного ліміту для Севастополя. Для севастопольських споживачів тимчасові обмеження подачі електроенергії будуть вводитися за діючим графіком тимчасового обмеження електроенергії», – сказано в повідомленні.

У Севастополі в ніч з 16 на 17 березня знизять ліміт споживання електроенергії на 16 МВт через проведення ремонтних робіт на підстанції «Тамань – Слов'янська» в Краснодарському краї.

30 грудня 2015 року в окупований Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження, ймовірно, в результаті вибуху, електроопори в Херсонській області. Зараз ЛЕП, за якою передавалося в Крим до 250 мегават, відновлена, проте електроенергія до Криму не подається, оскільки закінчилася дія контракту з постачання електрики на півострів, який з початку 2014 року анексований Росією.

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Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».