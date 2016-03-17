Нафтові гіганти Shell і Aramco розділять спільний бізнес у США

14:45, 17 березня 2016
Енергетика
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Motiva Enterprises діяло на нафтопереробному ринку США протягом 18 років – СП було створено в 1998 році.

REUTERS

Британсько-голландська нафтогазова компанія Royal Dutch Shell і саудівська держкорпорація Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) підписали попередню угоду про майбутній розділ спільного підприємства Motiva Enterprises.

Про це йдеться в спільному прес-релізі сторін, повідомляє Slon.ru.

Остаточно угоду про розподіл активів поки що не укладено. Фінансові умови операції також ще не визначені.

Motiva Enterprises діяло на нафтопереробному ринку США протягом 18 років – СП було створено в 1998 році. Спочатку в числі співвласників організації була американська Chevron, але в 2002 році вона з неї вийшла.

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Відповідно до умов угоди, найбільший у світі виробник нафти Saudi Aramco отримає повний контроль в техаському НПЗ в Порт-Артурі – найбільшому НПЗ у США. Крім того, саудівській компанії дістануться права на бренд Motiva, 26 паливних терміналів і ексклюзивні права на продаж палива під маркою Shell в Техасі, на Середньому Заході і на південно-сході США.

У свою чергу, Shell отримає два НПЗ в Луїзіані, дев'ять терміналів і права на продаж продуктів під своїм брендом Shell у Флориді, Луїзіані і на північно-заході США.

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Добовий обсяг переробки на підприємствах Motiva перевищував 1 млн барелів нафти. Актив був найбільшою інвестицією Саудівської Аравії на ринку США, зазначає Bloomberg. Аналітики пояснюють крок розділити активи СП підготовкою Saudi Aramco до майбутнього IPO.

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