Нафта дорожчає в надії на домовленості про заморожування видобутку

Ціни на нафту наближаються до максимуму 2016 року після підтвердження зустрічі виробників для переговорів про заморожування видобутку.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,58 до $40,91 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,67 до $39,13. У середу європейський еталон Brent подорожчав на 4,1 відсотка, а американський WTI - на 5,8 відсотка, пише Рейтер.

Катар у середу назвав час і місце хвилюючої ринки зустрічі країн-виробників нафти: 17 квітня в Досі. Експортери обговорять узгоджену відмову від нарощування видобутку заради відновлення цін. Росія заручилася обіцянкою Ірану взяти участь у цій зустрічі.

За словами міністра енергетики Катару Мохаммеда бен Салеха аль-Сад, цю ідею підтримали близько 15 країн, що входять і не входять в ОПЕК, на які припадає 73% світового видобутку нафти.

Аналітики Phillip Futures сумніваються, що країни зможуть домовитися про зниження видобутку.

"Скорочення видобутку на цьому етапі в перспективі може виявитися згубним. Необхідно позбутися від найбільш дорогих видів видобутку, а передчасна підтримка цінам зведе нанівець всі досягнення останніх двох років", - йдеться у звіті Phillip Futures.

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Запаси нафти в США, за даними Управління енергетичної інформації, минулого тижня зросли на 1,3 мільйона барелів за прогнозу підвищення на 3,4 мільйона барелів.

"Несподівано слабке зростання запасів у США також підтримало ціни", - йдеться в звіті банку ANZ.