Акціонери нафтогазових компаній через падіння цін недоотримають понад $7 мільярдів

Через падіння цін на енергоресурси акціонери компаній нафтогазового сектора цього року недоотримають понад $7,4 млрд дивідендів. Рішення про їх скорочення прийняли щонайменше десять таких компаній, повідомляє Bloomberg.

Раніше агентство повідомляло, що через низькі котирування криза обійдеться галузі загалом в $100 млрд втрачених інвестицій і десятки тисяч робочих місць.

Найбільше скоротив дивіденди найбільший в Північній Америці оператор мережі трубопроводів і транспортних терміналів Kinder Morgan — на 75%, на $3,44 млрд. За словами засновника і голови ради директорів компанії Річарда Кіндера, таке рішення деяких шокувало. Kinder Morgan була змушена піти на це, щоб підтримати свій інвестиційний рейтинг і забезпечити стабільне обслуговування боргу.

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Подібні аргументи озвучили Conoco Phillips ($2,42 млрд, або більш ніж на 65%) і Anadarko Petroleum ($447 млн, або більш ніж на 80%). Прикладом для них стали Marathon Oil, Eni SpA, Chesapeake Energy і Transocean, які скоротили дивіденди в 2015 році, коли індустрія готувалася до обвалу цін, який, ймовірно, стане найсильнішим за кілька десятків років, зазначає агентство.

Найбільша в Іспанії нафтова компанія Repsol SA урізала дивіденди вперше за сім років — після того, як отримала чистий збиток в четвертому кварталі минулого року. Норвезька Statoil зберегла дивіденди в нинішньому обсязі, але у лютому виплатила їх не грошима, а власними акціями, передає РБК.

Зменшили виплати канадські нафтогазові компанії Crescent Point Energy, Cenovus Energy і Husky Energy. Остання виплатила дивіденди за 2015 рік цінними паперами, а цього року її акціонери не отримають нічого. «Рада директорів продовжить щокварталу розраховувати обсяг дивідендів з метою встановлення довгострокових виплат», — прокоментувала прес-секретар Husky Кім Гаттормсон.

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У 2016 році дивіденди скоротили американські Cimarex Energy, Devon Energy, Noble Energy і Range Resources, а також британська Amec Foster Wheeler, що надає консалтингові, інжинірингові та управлінські послуги в нафтогазовому секторі.