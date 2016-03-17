Саудівська Аравія обігнала Росію за обсягами видобутку нафти за підсумками січня на 0,49%.

Про це повідомляє RNS з посиланням на дані Joint Organization Data Initiative (JODI).

За підсумками січня Саудівська Аравія видобувала 10,23 млн барелів на добу, а Росія — 10,18 млн барелів.

Раніше голова Міненерго РФ Олександр Новак повідомив, що зустріч міністрів енергетики нафтовидобувних країн відбудеться в Досі 17 квітня.

«Ми сьогодні розмовляли з міністрами різних країн, обговорили питання щодо дати проведення відповідної зустрічі і консультацій між країнами — членами ОПЕК та країнами, що не входять в ОПЕК, і ми домовилися, що така зустріч відбудеться 17 квітня в Досі», — сказав він тоді.

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16 лютого на переговорах у Досі Росія, Саудівська Аравія, Катар і Венесуела домовилися про заморожування видобутку нафти на рівні січня 2016 року. Влада низки країн, у тому числі Еквадору, Алжиру, Нігерії, Оману, також підтримали дане рішення. Іран не підтримав ініціативу.