ЗМІ: Саудівська Аравія має намір відмовитися від нафти

Про це повідомляє Gazeta.ru з посиланням на агентство Bloomberg, яке цитує міністра нафти Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі.

«Я не думаю, що існує більш ідеальна країна для відновлюваної енергетики, ніж Саудівська Аравія», - заявив міністр. Аль-Наїмі пояснює це достатком сонячного світла в королівстві, великою кількістю невикористовуваних територій, а також надлишком піску. Це все, що необхідно для будівництва сонячних електростанцій.

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Проте аль-Наїмі не вірить в те, що країни в найближчі 50 років зможуть повністю відмовитися від нафти.

«У найближчі 50 років людство не відмовиться від палива, що, до речі, не так погано», - заявив аль-Наїмі.

Саудівська Аравія не вперше декларує масштабні плани щодо диверсифікації своєї економіки і зниження залежності від експорту нафти. Наприкінці січня 2016 року Саудівська Аравія представила масштабний план «відмови від нафти».