"Газпром" відновив постачання палива до Білорусі попри прохання уряду

За даними залізничних експедиторів, ТОВ «Підприємство промислового залізничного транспорту» (входить в «Газпром») експортувало з початку березня в Білорусь 8,5 тис. т дистиляту газового конденсату (може використовуватися як дизельне паливо і під час виробництва високооктанового бензину). У лютому компанія експортувала всього 1,9 тис. т, а в січні — 15 тис. т.

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Зниження експорту в лютому, швидше за все, пояснюється підсумками засідання урядової комісії з паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Її голова, віце-прем'єр Аркадій Дворкович, рекомендував «Газпрому» і «Татнефти» призупинити поставки нафтопродуктів в Білорусь, а Міненерго, Мінфіну і Федеральній митній службі (ФТС) доручив з'ясувати причини різкого збільшення поставок дочірніми підприємствами «Татннфти» і «Газпрому», випливає з копії протоколу комісії.

«Дочка» «Татнефти», ТОВ «Татнєфть-Транс», взагалі не експортувала нафтопродукти в Білорусь в лютому, свідчать дані експедиторів. Даних щодо поставок «Татнефть-Транс» у березні поки немає.

Представник «Газпрому» сказав РБК, що дочірні підприємства монополії збільшили поставки нафтопродуктів в Білорусь у 2015 році у зв'язку із сприятливою кон'юнктурою. Відновлення поставок в березні представник коментувати відмовився. У «Татнефти» ситуацію поки не коментують.

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Як повідомили РБК два учасники комісії з ПЕКу, проблему різкого зростання поставок нафтопродуктів підняв голова ФМС Андрій Бельянінов. Він говорив, що це призводить до скорочення надходжень до російського бюджету.

Обсяг поставок озвучений не був, сказав один з учасників наради. У протоколі сказано, що компанії повинні надати в уряд копії документів та розрахунків, пов'язаних із сплатою мита при постачаннях. Від профільних відомств Дворкович чекає доповіді про втрати бюджету.