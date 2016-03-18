Ціни на нафту піднялися вище $40 за барель

Ф'ючерси на Brent подорожчали на $0,02 до $41,56 за барель, раніше піднявшись до максимуму 2016 року $41,60, а ф'ючерси на WTI - на $0,05 до $40,25, раніше досягнувши $40,55. У четвер американський WTI подорожчав на 4,5 відсотка, пише Рейтер.

Ціни додали більше 50 відсотків порівняно з мінімальними значеннями цього року, оскільки кілька країн-виробників нафти зустрінуться 17 квітня в Досі, щоб домовитися про припинення підвищення видобутку.

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Аналітики попереджають, що зростання цін не виправдане реальними ринковими показниками.

"Фундаментальні показники світового ринку майже не змінилися, а ціни на нафту зростають завдяки готовності інвесторів ризикувати. Діалог між провідними країнами-виробниками про видобуток в кращому випадку призведе до рішення заморозити виробництво, але не до його зниження, необхідного для відновлення рівноваги на ринку", - йдеться в звіті банку BNP Paribas.

За оцінкою аналітиків банку, світові запаси нафти до кінця першого півріччя зростуть на 1 мільйон барелів.