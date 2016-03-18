"Газпром" сподівається на реалізацію "Турецького потоку" після поліпшення відносин з Анкарою

Держкомпанія «Газпром», як і раніше, розраховує на відновлення переговорів щодо проекту газопроводу «Турецький потік» і сподівається повернутися в конструктивне русло після нормалізації відносин між Росією і Туреччиною.

Про це розповів член правління російської держкомпанії Олег Аксютін, передає РИА «Новости».

«Терміни реалізації проекту «Турецький потік» будуть уточнені після нормалізації російсько-турецьких відносин до підписання межурядових угод між нашими країнами», — заявив Аксютін під час загальних зборів Сибірського відділення РАН.

За його словами, реалізація цього проекту дозволить зміцнити європейські позиції «Газпрому», а також знизити транзитні ризики поставок газу в ЄС.

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Нагадаємо, що РФ і Туреччина в грудні 2014 року домовилися про реалізацію проекту нового газопроводу замість "Південного потоку", однак міжурядову угоду так і не було підписано. Будівництво морської нитки "Турецького потоку" планувалося почати в червні 2015 року, але цього так і не сталося.

Потім відносини РФ і Туреччини загострилися після того, як 24 листопада 2015 року турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24. Була припинена робота міжурядової комісії з Туреччиною з торговельно-економічного співробітництва, співголовами якої є міністри енергетики двох країн і в рамках якої обговорювалися спільні енергопроекти.