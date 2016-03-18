Кабмін поки що не ухвалив рішення про підвищення цін на газ для населення з 1 квітня

Кабінет міністрів поки що не прийняв рішення про підвищення мінімального тарифу на природний газ для населення з 1 квітня 2016 року, яке передбачалося минулорічними домовленостями з ключовим кредитором України Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«У меморандумі з МВФ було досягнуто домовленості минулого року, що необхідно підвищувати ціну газу до 75% від імпортної ціни. І на сьогодні такий рівень становить 5 500 грн. Не 10 000, не 7 000, а 5 500, приблизно. Але такого рішення наразі немає», - сказав міністр.

За його словами, говорити про підвищення цін на газ для населення з 1 квітня некоректно, оскільки переговори з МВФ тривають.

Як відомо, мінімальний тариф на газ для населення встановлюється в опалювальний сезон для споживачів, які використовують газ для опалення, а також для підприємств ТКЕ, які надають послуги з централізованого теплопостачання.

Однак голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк прогнозує з 1 квітня підвищення мінімального тарифу на газ для населення і теплокомуненерго на 53%, до 5 тис. 500 грн з ПДВ за тисячу кубометрів з 3 тис. 600 грн з ПДВ.

Нині Україна і МВФ обговорюють широкий спектр питань у рамках другого перегляду програми співпраці, який включає різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Схвалення меморандуму означатиме надання Україні третього траншу кредиту від МВФ у розмірі 1,7 млрд дол. Отримання третього траншу кредиту є вкрай необхідним для України, оскільки позитивне рішення МВФ дасть змогу нашій країні залучити ще 2,3 млрд дол. фінансової допомоги – 1 млрд дол. у вигляді гарантій від уряду США, а також кредитні транші від Європейського Союзу і Світового банку.