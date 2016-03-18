Коболев оцінив втрати "Газпрому" через реверс газу до України з ЄС в $6 мільярдів

Російський газовий монополіст «Газпром» взимку 2015-2016 років втратив близько 6 млрд дол. доходів через закупівлю Україною газу виключно за реверсом з ЄС, повідомив на своїй сторінці Facebook глава «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

«Минулої зими наш реверс коштував «Газпрому» близько 6 млрд дол. втрачених доходів без урахування судових штрафів. Скільки це - скоро дізнаємося», - повідомив Коболєв.

За його словами, зима 2015-2016 - перша в історії незалежної України, яку країна пройшла без закупівлі газу в РФ.

«Зима 2015-2016 - перша в історії незалежної України, яку ми всі пройшли в теплі і комфорті, і не купили жодного кубічного метра газу в РФ. І не через геополітику, а тому, що можемо в Європі купувати дешевше, ніж у Москві, стільки, скільки Україні потрібно», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Україна припинила закупівлю газу у Росії. За даними держкомпанії «Укртрансгаз», Україна в 2015 році подвоїла імпорт природного газу з Європи порівняно з 2014 роком - до 10,3 млрд куб. м, при цьому скоротивши в 2,3 разу закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації - до 6,1 млрд куб. м, що є історичним мінімумом для України. У 2014 році закупівля газу становила 19,6 млрд куб. м.

11 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин заявив, що Україна планує завершити цей опалювальний сезон без закупівлі російського газу, а також має шанси і в наступному опалювальному сезоні обійтися без імпорту російського газу.

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Україна в 2016 році планує скоротити імпорт природного газу порівняно з 2015 роком на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м з 16,4 млрд куб. м і здійснювати закупівлю переважно за реверсною схемою у країнах Євросоюзу.