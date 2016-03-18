Вартість Brent вперше цього року перевищила $42

Світові ціни на нафту в п'ятницю вдень повернулися до зростання, нафта марки Brent вперше з 7 грудня 2015 року подорожчала вище 42 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

Станом на 12:54 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 1,42% - до 42,09 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI збільшилася на 1,32% - до 40,73 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, ціни додали більше 50 відсотків порівняно з мінімальними значеннями цього року, оскільки кілька країн-виробників нафти зустрінуться 17 квітня в Досі, щоб домовитися про припинення підвищення видобутку.

Аналітики попереджають, що зростання цін не виправдане реальними ринковими показниками.