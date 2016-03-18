Банк Росії різко знизив базовий прогноз ціни на нафту

Банк Росії погіршив базовий прогноз за середньорічною ціною на нафту в 2016 році до 30 доларів за барель з очікуваних раніше 50 доларів за барель, повідомляє Прайм.

"Приймаючи рішення про ключовою ставкою, рада директорів Банку Росії виходив з очікувань більш низьких, ніж у грудневому прогнозі, цін на нафту. На нафтовому ринку зберігається надлишок пропозиції на тлі уповільнення зростання економіки Китаю, розширення поставок нафти з Ірану і посилення конкуренції за частки ринку", - йдеться в прес-релізі регулятора за підсумками ради директорів.

Тому, на думку російського ЦБ, деяке відновлення цін на нафту протягом останніх тижнів може виявитися нестійким.

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"Враховуючи це, Банк Росії заклав до оновленого базового сценарію прогнозу середню ціну на нафту в 30 доларів США за барель у 2016 році та її поступове підвищення до 40 доларів США за барель до 2018 року", - йдеться в заяві.