Абромавичус повернувся до Аукціонного комітету – ЗМІ

Міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус знову повернувся до роботи в Аукціонному комітеті з продажу нафти сирої, газового конденсату і ЗВГ (АК). Про це з посиланням на джерело в МЕРТ повідомляє OilNews.

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"Айварас з минулого тижня знову веде засідання АК і підписує всі протоколи", – розповів співрозмовник видання.

Відзначається, що протягом місяця відсутності Абромавичуса протоколи засідань підписувала представниця Міненерговугілля Ніла Дубенко.

За словами джерела, діяльність комітету стала формальною: "Він перетворився на технічний орган. Ми працюємо в рамках постанови КМУ №570. Для того щоб комітет зміг приймати рішення, які могли б якісно вплинути на проведення аукціонів держкомпаніями, необхідні зміни в закон "про нафту і газ".

Крім того, відразу кілька джерел заявляють, що найближчим часом у складі аукціонного комітету можуть відбутися ротації.

"Зміна складу комітету відбудеться незалежно від того, чи буде змінений склад Кабміну найближчим часом", – поділився очікуваннями чиновник Міненерговугілля.

Як повідомляв УНІАН, відставка Абромавичуса викликала найбільш гостру реакцію в ділових колах і дипломатичному співтоваристві, оскільки він прямо звинуватив представників фракції "Блоку Петра Порошенко" у парламенті в тиску на Мінекономрозвитку.

Слідом за відставкою Абромавичуса заяви про відставку написали його заступники, включно з торговим представником України Наталією Микольською. Стурбованість відставкою висловили посли 9 країн, включно з країнами "Великої сімки", представниками МВФ і Держдепартаменту США.