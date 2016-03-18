Суд заборонив топ-менеджеру "Нафтогазу" Пасишнику залишати межі Київської області

Районний суд Києва заборонив виконавчому директору держхолдингу «Нафтогаз України» Андрію Пасішнику до 12 травня 2016 року покидати межі Київської області без дозволу детектива Національного антикорупційного бюро, а також вилучив закордонний паспорт Пасішника.

Відповідне рішення суд ухвалив 14 березня.

Як відомо, Пасішник є фігурантом справи, яку розслідує Антикорупційне бюро про тиск на міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса.

Згідно з судовими матеріалами, Пасішник протягом майже двох тижнів чинив тиск на міністра Абромавичуса з метою зайняти вакантне місце його заступника, що, на думку суду, є порушенням законодавства України та класифікується як злочин.

Раніше в антикорупційному бюро заявили, що Пасішник відмовляється ходити на допити до детективів.

В свою чергу суд зобов'язав Пасішника прибувати на вимогу детективів на допити, а також не спілкуватися в період слідства з міністром Абромавичусом.

Як повідомляв УНІАН, у лютому міністр економічного розвитку і торгівлі Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник повідомив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

Разом з тим, 8 лютого народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Сергій Лещенко опублікував скріншоти листування Абромавичуса і Пасішника. З оприлюдненої інформації стало відомо, що Пасішника на посаду в Мінекономрозвитку просував перший заступник голови фракції «БПП» Ігор Кононенко.

За заявою Абромавичуса НАБУ відкрило кримінальне провадження, у зв'язку з чим «Нафтогаз України» тимчасово відсторонив Пасішника від виконання обов'язків.

9 березня в Бюро повідомили, що поштою надіслали Пасішнику документ про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 344 Кримінального кодексу України (втручання в діяльність державного діяча).

У НАБУ повідомили, що Пасішник не з'явився на допит через від'їзд за кордон на лікування.