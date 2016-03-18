"Нафтогаз" за рік скоротив збиток в 3,5 раза - до 25 мільярдів

Збиток національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", за попередніми даними, за 2015 рік становить 25 мільярдів гривень порівняно зі збитками на рівні 89 мільярдів гривень за результатами 2014 року.

Про це повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Юлія Ковалів на засіданні уряду в п'ятницю.

"Порівняно з 2014 роком, коли чистий консолідований збиток "Нафтогазу" становив 89 мільярдів гривень, очікувано за 2015 рік він становитиме 25 мільярдів гривень. Таким чином, компанія покращила свій консолідований фінансовий результат на 64,8 мільярда гривень", - сказала вона.

Також Ковалів підкреслила, що номінаційний комітет протягом 2-3 тижнів закінчить відбір незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу", а компанія підпише з ними відповідні контракти.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" в січні-вересні 2015 року отримав прибуток у розмірі 0,2 мільярда гривень, у тому числі завдяки збільшенню тарифів для населення і промисловості, яке відбулося в рамках переходу до ринкових цін на природний газ. При цьому результат "Нафтогазу" не враховує списання безнадійної заборгованості, яке відбулося в кінці минулого року.

НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

"Нафтогазу" належить 100% акцій найбільшої в Україні газодобувної компанії "Укргазвидобування", 100% акцій оператора ГТС України, компанії "Укртрансгаз", 100% акцій "Укртранснафти", 50%+1 акція "Укрнафти". Також "Нафтогазу" належить 100% "Чорноморнафтогазу", над яким компанія втратила контроль навесні 2014 року після анексії Росією Криму.