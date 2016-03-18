Слідом за Brent: вартість WTI вперше з грудня перевищила $41

Світові ціни на нафту в п'ятницю вдень продовжують активно рости, нафту марки WTI вперше з 4 грудня 2015 року піднялася вище 41 долара за барель, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 14:07 вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 2,02% - до 42,38 долара за барель, ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 2,16%, до 41,07 долара за барель", - йдеться в повідомленні.

Ціни додали понад 50% порівняно з мінімальними значеннями цього року на очікуваннях зустрічі найбільших виробників сировини в Катарі наступного місяця з приводу заморожування обсягу видобутку.

Разом з тим аналітики попереджають, що зростання цін нестійкий.

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"Ринок явно хоче піднятися вище, але інвестори проявляють обережність на даних рівнях", - сказав агентству Bloomberg стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).