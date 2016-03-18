Яценюк пригрозив голові "Турбоатома" звільненням

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк пригрозив голові "Турбоатома" Віктору Суботіну звільнити його в разі подальшого перешкоджання фінансовим і аудиторським перевіркам на підприємстві.

Про це він заявив на засіданні уряду в п'ятницю.

"Якщо й надалі перешкоджатиме - звільнити керівника", - сказав він за результатами звіту Державної фінансової інспекції про діяльність державних компаній.

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Раніше голова Держфінінспекції Лідія Гаврилова заявила про неможливість провести ініційовані урядом фінансові перевірки на ряді найбільших державних підприємств.

За її словами, складнощі з перевірками фіксувалися на підприємствах «Укргазвидобування», «Центренерго» і «Турбоатом».

Гаврилова повідомила, що керівництво «Турбоатома» в принципі оскаржило можливість проведення перевірок в суді і всіляко перешкоджає проведенню перевірок з 25 грудня минулого року. «Зараз Держфінінспекція також заперечує ці перешкоджання в суді», - сказала вона.

В цілому, за словами Гаврилової, Держфінінспекція провела перевірки на 25 найбільших держпідприємствах і виявила фінансові порушення на 7,5 млрд грн.