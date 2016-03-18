"Укрнафта" виступає проти практики відкликання спецдозволів

Найбільша в Україні нафтодобувна компанія "Укрнафта" стурбована повідомленням Державної служби геології та надр про можливе призупинення дії 16 спеціальних дозволів на користування надрами і виступає проти продовження такої практики, яка може призвести до часткового припинення видобутку нафти вже в 2016 році, йдеться в повідомленні компанії.

«Йдеться про родовища як у Східному, так і в Західному нафтопромислових регіонах. Підставою для їх відкликання (ліцензій - УНІАН) називаються причини, які переважно належать до існуючих "історичних" зобов'язань щодо сплати рентного податку. В іншому разі посилаються на причини, які були вже вирішені», - говориться в повідомленні «Укрнафти».

«Призупинення дії цих спецдозволів призведе до припинення видобутку лише в поточному році близько 320 тисяч тонн нафти і 210 мільйонів кубічних метрів природного газу», - додали в компанії.

На думку «Укрнафти», дії Держгеонадр унеможливлять сплату компанією прогнозованого рентного податку за розробку відповідних родовищ у розмірі близько 1 млрд грн протягом наступних 12 місяців.

Крім того, наголошується в повідомленні компанії, відкликання 16 спецдозволів призведе до наслідків, схожих на ті, які спостерігалися після недавнього відкликання трьох попередніх спецдозволів.

«Від припинення видобутку постраждає населення, залежне від газу, який видобувається на відповідних родовищах. Один із зазначених дозволів стосується Верхньо-Масловецкого родовища у Львівській області, на якому ПАТ «Укрнафта» нещодавно почало буріння нової експлуатаційної свердловини. Зараз буріння свердловини призупинено, а керівництво оцінює додаткові можливості для подальшої мінімізації операційних витрат», - йдеться в повідомленні.

«В умовах зниження світових цін на нафту призупинення дії спеціальних дозволів є найрадикальнішим заходом, від якого не виграє ні компанія, ні держава. Практика відкликання спецдозволів зменшить податкові надходження до бюджету. Це не дозволить компанії виконати існуючі податкові зобов'язання, платити поточні щомісячні податки до державного і місцевих бюджетів, оскільки обсяги видобутку нафти і газу будуть значно знижені», - цитує прес-служба голову «Укрнафти» Марка Роллінса.

Довідка УНІАН. «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, «Укрнафта» є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включено до лістингу Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.