ЄК написала листа Україні та Росії: пропонує провести переговори по газу найближчим часом

Європейська комісія направила листа російській та українській сторонам з пропозицією провести переговори щодо умов закупівлі та транспортування газу найближчим часом.

Про це повідомив журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання уряду в п'ятницю.

"Нам лист написав Шефчович (віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович - УНІАН), це формальна частина, він такий же лист написав російській стороні. Там формулювання “протягом найближчого часу провести переговори", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня Шефчович пропонував провести тристоронні переговори щодо газу з Україною і Росією наприкінці поточного опалювального сезону, який має завершитися до 15 квітня 2016 року.

Також він закликав Україну готуватися до наступного опалювального сезону і нових переговорів з "Газпромом", оскільки Стокгольмський арбітраж до кінця 2016 року не встигне вирішити газові суперечки між "Нафтогазом" і російським монополістом.